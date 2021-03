Tennis: Atp Buenos Aires, Mager ko al 2° turno (Di giovedì 4 marzo 2021) Buenos Aires, 4 mar. -(Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Gianluca Mager al torneo Atp 250 di Buenos Aires (terra, montepremi 329.550 dollari). L'azzurro, numero 101 del mondo, cede allo spagnolo Pablo Andujar, numero 57 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in poco più di due ore di gioco. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. -(Adnkronos) - Si ferma al secondola corsa di Gianlucaal torneo Atp 250 di(terra, montepremi 329.550 dollari). L'azzurro, numero 101 del mondo, cede allo spagnolo Pablo Andujar, numero 57 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in poco più di due ore di gioco.

