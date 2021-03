Tennis | ATP Buenos Aires 2021 | delineati i primi quarti di finale Ci sarà il derby serbo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sono stati stabiliti iduedidel torneo ATP diAire. Ciunsulla terra rossa argentino, con Miomir Kecmanovic che affronterà il connazionale Laslo Djere. Il primo, testa di serie numero quattro, ha superato in rimonta il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 5-7 6-3 6-4; mentre il secondo ha battuto ilta di casa Federico Delbonis in due set per 7-6 6-3. L’altro quarto digià delineato è quello che metterà di fronte Albert Ramos-Vinolas e Sumit Nagal. Lo spagnolo, finalista la scorsa settimana a Cordoba, continua nel suo ottimo momento, battendo il tedesco Dominik Koepfer per 7-5 6-4; mentre l’indiano, numero 150 della classifica mondiale, ha superato a sorpresa il ...

...come fatto dagli organizzatori degli Australian Open e per questo motivo il 'circuito' del... L'annuncio dell'L'è dovuta quindi correre ai ripari, annunciando un nuovo pacchetto di ...IlComo ha aperto le iscrizioni alla tappa di Villa Olmo del circuito nazionale Super Next Gen ... il 5) con il Challenger"Città di Como", giunto all'edizione numero 15.E li potrà tenere per altre 52 settimane se saranno superiori al 100% dei punti ottenuti a Madrid nel 2021. Per cui, all'atto pratico: Djokovic avrà 500 punti per Madrid se non arriverà in finale ques ...Sono stati stabiliti i primi due quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aire. Ci sarà un derby serbo sulla terra rossa argentino, con Miomir Kecmanovic che affronterà il connazionale Laslo Djere. I ...