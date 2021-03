Tenax International | nuovi ordini di acquisto per 900 mila euro

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata all’AIM Italia e produttrice di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale, ha acquisitodi900, tutti provenienti dall’estero. Le macchine saranno consegnate tra marzo e aprile, contribuendo quindi al fatturato del primo semestre del 2021. La società ha reso noto che la somma di fatturato ein portafoglio ad oggi (esclusi i ricavi da ricambistica ed assistenza) è di circa 2,6 milioni di, pari ad oltre il 90% del fatturato macchine registrato in tutto il primo semestre 2020. “Il fatto che ad oggi, a soli due mesi dall’inizio dell’anno, siano stati raccoltiper vendita di nostre macchine elettriche per l’igiene ...

