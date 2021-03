Tegola Juventus: anche Bentancur positivo al Coronavirus (Di giovedì 4 marzo 2021) Brutte notizie in casa Juventus: i bianconeri perdono Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è risultato positivo al Coronavirus e dovrà rimanere fermo, perdendo così le prossime gare. Una vera e propria Tegola per Andrea Pirlo, che sperava di avere presto tutti gli uomini a disposizione.caption id="attachment 1074591" align="alignnone" width="4516" Bentancur, getty/captionCOMUNICATOLa ha reso noto il club bianconero con una nota: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Brutte notizie in casa: i bianconeri perdono Rodrigo. Il centrocampista uruguaiano è risultatoale dovrà rimanere fermo, perdendo così le prossime gare. Una vera e propriaper Andrea Pirlo, che sperava di avere presto tutti gli uomini a disposizione.caption id="attachment 1074591" align="alignnone" width="4516", getty/captionCOMUNICATOLa ha reso noto il club bianconero con una nota: "Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le ...

