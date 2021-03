Tecnologia, persone e obiettivi: così Oppo vuole prendere il posto di Huawei in Europa (Di giovedì 4 marzo 2021) Maggie Xue, presidente di Oppo per l'Europa occidentale, ha le idee chiare: dopo essere cresciuti del 200% nell’ultimo anno vuole trasformare Oppo in uno dei maggiori produttori di telefoni in Europa.... Leggi su dday (Di giovedì 4 marzo 2021) Maggie Xue, presidente diper l'occidentale, ha le idee chiare: dopo essere cresciuti del 200% nell’ultimo annotrasformarein uno dei maggiori produttori di telefoni in....

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia persone Bosch: investirà 500 mln in AI, target 1 mld risparmi entro 2025 ... aiutando le persone a comprendere immediatamente relazioni complesse e a intervenire. Il Bosch ...e il know - how tecnologico acquisiti per impiegarli nello sviluppo di una nuova tecnologia IA per la ...

Amazon apre a Londra il primo negozio senza casse ... ma non utilizza la tecnologia senza cassa , e si basa invece su carrelli della spesa molto ... La sua capienza massima è limitata a 20 persone per consentire la distanza sociale e all'ingresso del ...

Tecnologia, persone e obiettivi: così Oppo vuole prendere il posto di Huawei in Europa

Maggie Xue, presidente di Oppo per l'Europa occidentale, ha le idee chiare: dopo essere cresciuti del 200% nell'ultimo anno vuole trasformare Oppo in uno dei maggiori produttori di telefoni in Europa.

Enel X e Novartis insieme per la mobilità elettrica in Italia ROMA (ITALPRESS) - Elettrificazione della flotta aziendale, soluzioni integrate per la ricarica dei veicoli elettrici e una piattaforma di monitoraggio dei caricatori installati. Sono queste alcune de ...

