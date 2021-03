Teaser trailer di Summertime 2 su Netflix, nuovi amori per Ale e Summer (video) (Di giovedì 4 marzo 2021) Summertime 2 su Netflix è in arrivo. La piattaforma ha svelato la data d’uscita della nuova stagione tramite un Teaser trailer. La serie teen, ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra al cielo, è stata accolta in maniera positiva lo scorso anno, convincendo la piattaforma a conferma un secondo ciclo di episodi. Ambientata sulla riviera romagnola, la storia segue le vicende estive di un gruppo di ragazzi tra amori, amicizie, scoperte e molto altro. La prima stagione si era conclusa con Summer che aveva convinto Ale a partire per la Spagna per raggiungere il suo sogno: correre con un nuovo team. Nonostante lui si sia mostrato indeciso, la ragazza ha insistito affinché andasse. La lontananza rafforzerà il loro amore oppure li allontanerà? Nel ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)2 suè in arrivo. La piattaforma ha svelato la data d’uscita della nuova stagione tramite un. La serie teen, ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra al cielo, è stata accolta in maniera positiva lo scorso anno, convincendo la piattaforma a conferma un secondo ciclo di episodi. Ambientata sulla riviera romagnola, la storia segue le vicende estive di un gruppo di ragazzi tra, amicizie, scoperte e molto altro. La prima stagione si era conclusa conche aveva convinto Ale a partire per la Spagna per raggiungere il suo sogno: correre con un nuovo team. Nonostante lui si sia mostrato indeciso, la ragazza ha insistito affinché andasse. La lontananza rafforzerà il loro amore oppure li allontanerà? Nel ...

