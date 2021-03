Tavernola | 250mila euro per gli interventi anti-frana | “C’è cauto ottimismo”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Regione Lombardia, attraverso la direzione generale Territorio e Protezione Civile, ha assicurato con 100 milail supporto economico necessario ai tre comuni interessati dalladel monte Saresano –Bergamasca, Vigolo e Parzanica per attività di coordinamento, monitoraggio e modellazione del dissesto richieste al consulente dei comuni e all’università Milano Bicocca. Lo comunica l’assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. Inoltre la Comunità Montana Laghi Bergamaschi, con il contributo della Direzione Territorio di altri 100.000, ha attivato un pronto intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di una strada di emergenza, che consentirà nei prossimi giorni di risolvere la condizione di isolamento del Comune di Parzanica. La Comunità Montana del Sebino Bresciano, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Tavernola 250mila

