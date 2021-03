Supermedia AGI YouTrend | crescono Lega e Fratelli d' Italia | soffre il Pd 

(Di giovedì 4 marzo 2021) AGI -e Fratelli d'in crescita di consensi, Pd in sofferenza, M5s stabile: è il quadro che emerge dallasettimanale elaborata daper AGI. Fra i partiti minori spicca il rialzo di Azione di Calenda che arriva a sfiorare il 4%. In dettaglio, il Carroccio risale di mezzo punto al 23,5%, aumentando il distacco dal Pd che perde per strada 0,4 punti e scivola al 19,2%. Continua a crescere il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 16,7% (+0,2), realizzando un nuovo record. Stabile al quarto posto M5s con il 14,8%. Complessivamente il centrodestra accresce i consensi di 0,6 punti, portandosi al 49,3%, mentre i 'giallorossi (Pd-M5s-Leu), lasciano sul terreno 0,7 punti, scivolando al 37,2%. Vediamo in dettaglio tutti i dati.liste23,5 ...

Sondaggio partiti Dopo primi 10 giorni di Governo Draghi, nella/YouTrend e' visibile l'effetto sui partiti: il Partito democratico perde quasi un punto ( - 0,9), M5s ne cede mezzo. Nel centrodestra invece dove crescono tutti i partiti, ma il ...Di roberto.naccarella - 27/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Il governo Draghi è ufficialmente in carica, ma nel frattempo ladi YouTrend permette in evidenza l'andamento dei vari partiti in termini di consenso. Ne viene fuori che le forze politiche di centrodestra sembrano essersi giovate del nuovo ...AGI - Lega e Fratelli d'Italia in crescita di consensi, Pd in sofferenza, M5s stabile: è il quadro che emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. Fra i partiti minori spicca il ...Sondaggio partiti Dopo primi 10 giorni di Governo Draghi, nella Supermedia AGI/YouTrend e' visibile l'effetto sui partiti: il Partito democratico perde quasi un punto (-0,9), M5s ne cede mezzo. Nel ce ...