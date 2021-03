Studi Politici, Luiss nella top 50 mondiale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – L’universita’ Luiss ‘Guido Carli’ di Roma e’ tra i 50 migliori atenei al mondo per gli Studi Politici e internazionali. È quanto emerge dall’ultima rilevazione QS World University Rankings by Subject 2021 dove, anche quest’anno, la Libera Universita’ Internazionale degli Studi Sociali ‘Guido Carli’ ha guadagnato 90 posizioni nell’area globale delleScienze Sociali (tra le prime 5 in Italia) ed entra tra le prime 50 in Politics & International Studies. Una crescita diffusa anche in tutte le altre aree: Business & Management dove scala circa 50 posti raggiungendo la 105ma posizione; Accounting & Finance realizza un balzo in avanti dalla fascia 201-250 a quella 101-150. Risultati positivi anche negli Studi di Economics (da 251-300 a 201-250) e in Law, dalla fascia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – L’universita’‘Guido Carli’ di Roma e’ tra i 50 migliori atenei al mondo per glie internazionali. È quanto emerge dall’ultima rilevazione QS World University Rankings by Subject 2021 dove, anche quest’anno, la Libera Universita’ Internazionale degliSociali ‘Guido Carli’ ha guadagnato 90 posizioni nell’area globale delleScienze Sociali (tra le prime 5 in Italia) ed entra tra le prime 50 in Politics & Internationales. Una crescita diffusa anche in tutte le altre aree: Business & Management dove scala circa 50 posti raggiungendo la 105ma posizione; Accounting & Finance realizza un balzo in avanti dalla fascia 201-250 a quella 101-150. Risultati positivi anche neglidi Economics (da 251-300 a 201-250) e in Law, dalla fascia ...

