Stralcio cartelle sotto i 5 mila euro: cosa succede con il Dl Sostegno (Di giovedì 4 marzo 2021) Stralcio per le cartelle con un importo fino a 5mila euro: ma non solo. Sarebbero 60 milioni le cartelle esattoriali che usufruirebbero con il Dl Sostegno dello Stralcio, sanzione e interessi inclusi per gli anni che vanno dal 2000 al 2015 secondo le ipotesi contenute nel dossier allo studio del governo; inoltre l’invio di nuove cartelle esattoriali verrebbe prorogato fino al 30 aprile, così come i pagamenti della ‘rottamazione ter’ e del ‘saldo e Stralcio’ previsti dai dl fiscali dei precedenti governi. Si tratta di una misura che se confermata, avrebbe un costo pari ad un miliardo nel 2021 e un miliardo nel 2022. Inoltre, secondo lo schema, sono oltre 130 milioni le cartelli ad oggi nel ‘magazzino’. Spiega Il Sole: A conti fatti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)per lecon un importo fino a 5: ma non solo. Sarebbero 60 milioni leesattoriali che usufruirebbero con il Dldello, sanzione e interessi inclusi per gli anni che vanno dal 2000 al 2015 secondo le ipotesi contenute nel dossier allo studio del governo; inoltre l’invio di nuoveesattoriali verrebbe prorogato fino al 30 aprile, così come i pagamenti della ‘rottamazione ter’ e del ‘saldo e’ previsti dai dl fiscali dei precedenti governi. Si tratta di una misura che se confermata, avrebbe un costo pari ad un miliardo nel 2021 e un miliardo nel 2022. Inoltre, secondo lo schema, sono oltre 130 milioni le cartelli ad oggi nel ‘magazzino’. Spiega Il Sole: A conti fatti ...

Capezzone : Lo dicevamo a #Conte ed è giusto dirlo a #Draghi. La sola proroga di rottamazione e saldo e stralcio NON BASTA. E t… - massimobitonci : NON BASTA UNA MINI PROROGA PER LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE, SALDO STRALCIO E PER L’INVIO DI 50 MILIONI DI ATTI E CAR… - renatobrunetta : Doverosa la proroga delle rate per la #rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Con… - clikservernet : Stralcio cartelle sotto i 5 mila euro: cosa succede con il Dl Sostegno - Noovyis : (Stralcio cartelle sotto i 5 mila euro: cosa succede con il Dl Sostegno) Playhitmusic - -