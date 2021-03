“Stop all’uso dei dpcm”: richiesta unanime della commissione Affari costituzionali. Ceccanti (Pd): “Meglio i decreti legge” (Di giovedì 4 marzo 2021) Stop all’uso dei dpcm per regolare i vari divieti nelle zone del Paese e Stop anche alla pratica dei “decreti Minotauro”, vale a dire quella di riunire più decreti Covid in uno unico durante l’esame parlamentare per la conversione in legge. Lo hanno chiesto con un voto all’unanimità le Commissioni Affari costituzionali e il Comitato per la legislazione della Camera nel parere al decreto Covid 2 del 2021, emanato il 14 gennaio dal governo Conte. I dpcm tornano così al centro della contesa politica: negli scorsi mesi l’ex premier è stato più volte attaccato dal centrodestra – ma anche da Italia viva e da una parte dei dem – per aver fatto ricorso a questo tipo di provvedimento d’urgenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)deiper regolare i vari divieti nelle zone del Paese eanche alla pratica dei “Minotauro”, vale a dire quella di riunire piùCovid in uno unico durante l’esame parlamentare per la conversione in. Lo hanno chiesto con un voto all’unanimità le Commissionie il Comitato per la legislazioneCamera nel parere al decreto Covid 2 del 2021, emanato il 14 gennaio dal governo Conte. Itornano così al centrocontesa politica: negli scorsi mesi l’ex premier è stato più volte attaccato dal centrodestra – ma anche da Italia viva e da una parte dei dem – per aver fatto ricorso a questo tipo di provvedimento d’urgenza ...

