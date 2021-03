Stop a guerre eterne, Cina e Russia: il ruolo della diplomazia secondo Biden (Di venerdì 5 marzo 2021) La diplomazia è il primo strumento per la risoluzione delle grandi questioni di Sicurezza nazionale; la democrazia è la più grande risorsa degli Stati Uniti d'America, a fronte delle grandi sfide poste da Cina e Russia. In un documento provvisorio pubblicato ieri, la nuova amministrazione di Joe Biden ha fornito la sua prima guida di ampio respiro sulla Sicurezza del Paese: 24 pagine in cui non sono presenti dettagli operativi - e non è una sorpresa per una guida provvisoria, che dovrebbe essere seguita da una strategia di Sicurezza nazionale formale, la strategia di Difesa nazionale del Pentagono - ma che forniscono già molti spunti interessanti sulle prossime scelte del presidente democratico.Tra tutte, la fine delle 'guerre per sempre', come il conflitto in Afghanistan, la richiesta di apportare ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 marzo 2021) Laè il primo strumento per la risoluzione delle grandi questioni di Sicurezza nazionale; la democrazia è la più grande risorsa degli Stati Uniti d'America, a fronte delle grandi sfide poste da. In un documento provvisorio pubblicato ieri, la nuova amministrazione di Joeha fornito la sua prima guida di ampio respiro sulla Sicurezza del Paese: 24 pagine in cui non sono presenti dettagli operativi - e non è una sorpresa per una guida provvisoria, che dovrebbe essere seguita da una strategia di Sicurezza nazionale formale, la strategia di Difesa nazionale del Pentagono - ma che forniscono già molti spunti interessanti sulle prossime scelte del presidente democratico.Tra tutte, la fine delle 'per sempre', come il conflitto in Afghanistan, la richiesta di apportare ...

NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Stop alle #GuerreUmanitarie e alla #Nato rivelatasi inutile. I 100 milioni di euro quotidiani diamoli alla #Scienza e al… - Gregiloveu : @ErikaAguero6 Io Si, ma non cambierò mai idea.. ma non faccio guerre inutili per persone inutili ( per me). Seguo e… - Zoe09991 : @Senzanomeconlak Ragazzi ma Tommaso ha vinto!! Ora basta il gf è finito godiamoci questo momento e stop guerre!! Da… - bimbibell : Più guerre si fanno è più caos creiamo . Il tempo da i suoi frutti . Stop war . #prelemi - DPintaldi : @Monia415 @MartySorry Se dal mio commento ci hai letto esaltazione non so che dirti. Mi spiace solo vedere 'guerre'… -