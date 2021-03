Stellantis parte col turbo | un miliardo di cedole

infoiteconomia : Stellantis parte con 134,4 miliardi di ricavi e 5,9 milioni di auto vendute - OfficialGurglin : @Comunardo Aziende straniere tipo la FIAT... Cioè, la ex parte torinese della francese Stellantis, che è arrivata i… - codeghino10 : Stellantis parte col piede giusto: risultati «forti» nel 2020. Un miliardo agli azionisti - Il Sole 24 ORE… - RobRe62 : RT @sole24ore: Stellantis parte col piede giusto: risultati «forti» nel 2020. Un miliardo agli azionisti - JeanneMiller_ : RT @sole24ore: Stellantis parte col piede giusto: risultati «forti» nel 2020. Un miliardo agli azionisti -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis parte

Quotidiano.net

Chiusura in pareggio per Fca, utile di Psa a 2,2 miliardi. L'ad: "Nuovo piano alla fine del 2021. Ora sinergie"Tavares non vuole fare ladel 'dinosauro' e non vuole che'sia relegata in un angolo' ma vuole che il gruppo, anche con la sua storia secolare alle spalle sia dafrancese con ...Chiusura in pareggio per Fca, utile di Psa a 2,2 miliardi. L’ad: "Nuovo piano alla fine del 2021. Ora sinergie" ...Il dato sull'occupazione nel settore privato raffredda l'entusiasmo dei mercati. A Milano crolla Amplifon dopo i conti mentre si salvano i big del credito, da Intesa Sp a UniCredit (in attesa del nuov ...