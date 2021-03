Star Trek | Kalinda Vazquez sceneggiatrice di un nuovo film

(Di venerdì 5 marzo 2021)sarà ladi undiche verrà prodotto da Paramount Pictures.sembra destinato a tornare sul grande schermo:ha ottenuto l'incarico da parte di Paramount di scrivere la sceneggiatura di un. A produrre il lungometraggio ci sarà la Bad Robot di J.J. Abrams. Laha già lavorato alla serie: Discovery e ha un legame molto personale con la saga: il suo nome è ispirato allo show originale. Nella seconda stagione, nell'episodio intitolato By Any Other Name, c'era infatti ...

Lyselv : Marquei como visto Star Trek: Discovery - 3x10 - Terra Firma (2) - TG_Trek : Domani sera torna in onda il format Talking Trek: News con una nuova live dedicata alle ultime novità dall'universo… - dnvalladao : Marquei como visto Star Trek: Voyager - 5x3 - Extreme Risk - laviniamcar : Bravo questo Michele Bravi che interpreta Data di Star Trek. #Sanremo2021 - 5Kroner : Vabbè, blocco intervista, torno a vedere Star Trek TNG... #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek

Movieplayer.it

... 'Chapter 13: The Jedi' " Shawna Trpcic Snowpiercer: 'Access is Power' " Cynthia Summers: Picard: 'Absolute Candor' " Christine Bieselin Clark Westworld: 'Parce Domine' " Shay Cunliffe What ...... "Chapter 13: The Jedi" Shawna Trpcic Snowpiercer: "Access is Power" Cynthia Summers: Picard: "Absolute Candor" Christine Bieselin Clark Westworld: "Parce Domine" Shay Cunliffe What We Do ...Il film, una parodia di Star Trek e delle serie tv di fantascienza, è uscito nel 1999, e ci sono già stati dei tentativi di realizzare un sequel ...Avete sempre desiderato vivere in una casa a tema Star Trek? Da oggi è possibile, perché la casa è sul mercato in affitto: cosa sapere ...