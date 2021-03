Stampa | il Pd ha chiesto a Marchisio di candidarsi come sindaco di Torino

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 marzo 2021) Le elezioni amministrative in programma in primavera in numerosi comuni slitteranno all’autunno a causa della pandemia, manca ancora una decisione ufficiale, ma la ministra Lamorgese sembra oramai convinta. In molte città non sono ancora stati decisi i candidati per le coalizioni, tra questa anchedove, secondo quanto riporta La, il Pd lavora per candidare Claudiosecondo precise indicazioni di Nicola Zingaretti Ail Pd punta sull’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Claudio. E lui sta prendendo in considerazione l’offerta. Ma avrà tempo per «studiare»,lo stessoha detto, e decidere se buttarsi nella corsa perdella città Considerando che le lezioni saranno posticipate, ...