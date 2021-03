Stadio Roma, Campidoglio verso nuovo progetto (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Campidoglio ha inviato una lettera a Eurnova e all’As Roma con cui ci si avvia a chiudere l’idea del vecchio progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle e che potrebbe, anche alla luce del recente comunicato dell’As Roma, aprire la strada a un nuovo progetto. Nella lettera, a quanto si apprende, si chiede ad Eurnova di ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge sugli stadi. In caso contrario si ricorda che la mancata ottemperanza sarebbe motivo per la revoca del procedimento. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilha inviato una lettera a Eurnova e all’Ascon cui ci si avvia a chiudere l’idea del vecchiodellodellaa Tor di Valle e che potrebbe, anche alla luce del recente comunicato dell’As, aprire la strada a un. Nella lettera, a quanto si apprende, si chiede ad Eurnova di ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge sugli stadi. In caso contrario si ricorda che la mancata ottemperanza sarebbe motivo per la revoca del procedimento. Funweek.

