Sputnik V: l'Ema ha avviato la valutazione del vaccino russo (Di giovedì 4 marzo 2021) Via libera alla valutazione del vaccino russo, Sputnik V, contro il Coronavirus; in arrivo da Mosca 50 milioni dosi di vaccino per gli europei L'Agenzia Ema ha dato il via libera alla valutazione del vaccino russo, Sputnik V, contro il Coronavirus; a comunicare la notizia è stata la stessa Ema su i propri canali ufficiali. Alcuni studi indicano che il vaccino Sputnik V contro il Coronavirus innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il virus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere contro il Covid. Intanto sono in arrivo da Mosca 50 milioni dosi di vaccino per gli europei. Nel comunicato, l'Ema specifica che a presentare ...

