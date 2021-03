Space Jam: A New Legacy, LeBron James nelle nuove foto del film (Di giovedì 4 marzo 2021) Le nuove foto di Space Jam: A New Legacy mostrano LeBron James in azione, Bugs Bunny e i protagonisti del film. Space Jam: A New Legacy arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio e, grazie a Entertainment Weekly, è ora possibile vedere nuove foto dell'atteso sequel che unisce animazione e riprese live-action. Il progetto è stato diretto da Malcolm D. Lee e il campione di basket coinvolto nell'epica sfida sarà la star dei Los Angeles Lakers LeBron James. Il franchise di Space Jam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'uscita nelle sale del film che aveva come star Michael Jordan ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021) LediJam: A Newmostranoin azione, Bugs Bunny e i protagonisti delJam: A Newarriveràsale americane e su HBO Max il 16 luglio e, grazie a Entertainment Weekly, è ora possibile vederedell'atteso sequel che unisce animazione e riprese live-action. Il progetto è stato diretto da Malcolm D. Lee e il campione di basket coinvolto nell'epica sfida sarà la star dei Los Angeles Lakers. Il franchise diJam ritornerà sugli schermi a distanza di 25 anni dall'uscitasale delche aveva come star Michael Jordan ...

