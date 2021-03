Sorprese Kinder: vi siete mai chiesti quanto valgono quelle più vecchie? (Di giovedì 4 marzo 2021) Anni ed anni di Sorprese Kinder. Il caro vecchio ovetto, prezioso regalo per intere generazioni di bambini. Ovetto Kinder (Facebook)Un’intuizione, dolce, geniale, che ha reso felici milioni di bambini in tutto il mondo, ogni giorno. Siamo negli anni settanta, alla Ferrero l’idea, vincente, geniale, di regalare ogni giorno la pasqua ai bambini. L’ovetto Kinder nasce cosi. Far felice ogni giorno un bambino con del cioccolato ed una sorpresa. Niente di più semplice. Niente di più geniale. Dopo più di quarant’anni, l’ovetto Kinder è ancora una dolcissima ed immancabile realtà, mentre le sue sorpresa, a questo punto si può dire, hanno davvero fatto storia. Sorprese singole, componibili, montabili, ma anche serie a tema. Personaggi dei cartoni animati, personaggi del mondo ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 marzo 2021) Anni ed anni di. Il caro vecchio ovetto, prezioso regalo per intere generazioni di bambini. Ovetto(Facebook)Un’intuizione, dolce, geniale, che ha reso felici milioni di bambini in tutto il mondo, ogni giorno. Siamo negli anni settanta, alla Ferrero l’idea, vincente, geniale, di regalare ogni giorno la pasqua ai bambini. L’ovettonasce cosi. Far felice ogni giorno un bambino con del cioccolato ed una sorpresa. Niente di più semplice. Niente di più geniale. Dopo più di quarant’anni, l’ovettoè ancora una dolcissima ed immancabile realtà, mentre le sue sorpresa, a questo punto si può dire, hanno davvero fatto storia.singole, componibili, montabili, ma anche serie a tema. Personaggi dei cartoni animati, personaggi del mondo ...

hkedonfeelings : Ormai colleziono le sorprese dei kinder che mangio dopo un mental breakdown - cherryxrora_ : da piccolx compravo gli ovetti kinder per le sorprese ed erano sempre inutili, ora stanno uno che è più inutile di… - aoimotion : Uscite solo per lavorare e lasciate i bambini soli in casa a strozzarsi con le sorprese dell'ovetto Kinder - gipsy1713 : #Sanremo2021 Sopracciglia dipinte a mano come le sorprese dell'ovetto Kinder - PatriziaVerardi : Siete come le sorprese dell’ovetto Kinder....una delusione! -