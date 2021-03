“Sono il figlio di Barbara D’Urso”: lo stalker della conduttrice a processo. Era già indagato per molestie a Nina Moric (Di giovedì 4 marzo 2021) “Sono il figlio adottivo di Barbara D’Urso”, un messaggio ripetuto migliaia di volte attraverso i canali social della conduttrice Mediaset fino ad arrivare ai suoi reali parenti. Una goccia cinese, un martellamento perpetuo quello attuato da “Baci Solari” (lo pseudonimo utilizzato dal sedicente figlio adottivo) che aveva addirittura contattato un professore dell’università di Giammauro (il figlio reale della presentatrice). Inizialmente, riporta il sito Leggo, Barbara D’Urso aveva pensato a uno scherzo di cattivo gusto ma poi, compresa la gravità del fatto, è stato chiesto l’intervento della polizia postale la quale, grazie alle indagine portate avanti dal sostituto procuratore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “iladottivo di”, un messaggio ripetuto migliaia di volte attraverso i canali socialMediaset fino ad arrivare ai suoi reali parenti. Una goccia cinese, un martellamento perpetuo quello attuato da “Baci Solari” (lo pseudonimo utilizzato dal sedicenteadottivo) che aveva addirittura contattato un professore dell’università di Giammauro (ilrealepresentatrice). Inizialmente, riporta il sito Leggo,aveva pensato a uno scherzo di cattivo gusto ma poi, compresa la gravità del fatto, è stato chiesto l’interventopolizia postale la quale, grazie alle indagine portate avanti dal sostituto procuratore ...

