"Sono i suoi preferiti". Clamoroso al Festival, la battuta sovranista con cui Fiorello inchioda Mario Draghi (Di giovedì 4 marzo 2021) Mattatore-Fiorello, sempre più presente sul palco di questo Festival di Sanremo senza pubblico. Una presenza necessaria, dati i tempi che corrono. E un Fiorello molto più impegnato all'Ariston rispetto all'anno scorso, quando le incursioni al fianco di Amadeus erano più diluite. E la seconda serata non ha fatto eccezione. Strepitoso il "filone-patatone": Amadeus ha confessato che sua moglie in intimità lo chiama "patatone" e Fiorello ci ha marciato sopra per tutta la serata, a suon di "Pat" e "patatone". Ma proprio come nella prima serata, Fiorello non ha risparmiato neppure una battuta su Mario Draghi. Alla prima, il premier era finito nel mirino ed era stato descritto come "una Angela Merkel con la cravatta che guarda Sanremo davanti a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Mattatore-, sempre più presente sul palco di questodi Sanremo senza pubblico. Una presenza necessaria, dati i tempi che corrono. E unmolto più impegnato all'Ariston rispetto all'anno scorso, quando le incursioni al fianco di Amadeus erano più diluite. E la seconda serata non ha fatto eccezione. Strepitoso il "filone-patatone": Amadeus ha confessato che sua moglie in intimità lo chiama "patatone" eci ha marciato sopra per tutta la serata, a suon di "Pat" e "patatone". Ma proprio come nella prima serata,non ha risparmiato neppure unasu. Alla prima, il premier era finito nel mirino ed era stato descritto come "una Angela Merkel con la cravatta che guarda Sanremo davanti a un ...

