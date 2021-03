“Sono giorni tanto delicati”. Alla fine della gravidanza, l’ex tronista di UeD si fa vedere così. Ed è subito preoccupazione (Di giovedì 4 marzo 2021) Come molti sapranno l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli aspetta un figlio dal manager Gianmaria Di Gregorio. Per la modella e influencer 24enne si tratta del primo figlio, anzi figlia visto che il sesso del nascituro è già stato svelato. In questi mesi Ludovica, che su Instagram è seguitissima coi suoi 1,7 milioni di follower, ha aggiornato i suoi fan attraverso foto e notizie sulle sue condizioni. Proprio martedì 2 marzo era prevista questa attesissima nascita, ma come accade quando la piccola non ne vuole sapere di uscire, il grande momento è stato rimandato. Il tempo della gravidanza è scaduto e in molti hanno pensato che la bimba, o meglio la ‘baby’ come la chiama Ludo, fosse nata in gran segreto. Nulla di tutto questo. L’influencer nata a San Martino in Rio, cittadina in provincia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Come molti saprannodi Uomini e Donne Ludovica Valli aspetta un figlio dal manager Gianmaria Di Gregorio. Per la moe influencer 24enne si tratta del primo figlio, anzi figlia visto che il sesso del nascituro è già stato svelato. In questi mesi Ludovica, che su Instagram è seguitissima coi suoi 1,7 milioni di follower, ha aggiornato i suoi fan attraverso foto e notizie sulle sue condizioni. Proprio martedì 2 marzo era prevista questa attesissima nascita, ma come accade quando la piccola non ne vuole sapere di uscire, il grande momento è stato rimandato. Il tempoè scaduto e in molti hanno pensato che la bimba, o meglio la ‘baby’ come la chiama Ludo, fosse nata in gran segreto. Nulla di tutto questo. L’influencer nata a San Martino in Rio, cittadina in provincia di ...

