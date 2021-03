Sondaggi politici | Italia Viva in caduta libera non arriva nemmeno al 2%

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Mentre il partito di Matteo Renzi perde consensi di giorno in giorno, quello di Matteo Salvini torna a crescere. A dimostrarlo sono gli ultimidi oggi realizzati dall’Istituto Ixè. La Lega continua a essere il primo partito per consensi in, seguita dal PD. Con qualche percentuale in meno, si può dire che stiano combattendo per la medaglia di bronzo Fratelli D’e il Movimento 5 Stelle, anche se al momento sembra essere avanti il partito di Giorgia Meloni. Tutti gli altri, invece, sembra stiano giocando in un altro campionato. Ultimioggi, le percentuali dei partiti Ecco le percentuali che, secondo gli ultimidi oggi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati a ...