Sondaggi, Lega ancora primo partito al 23,5%. Il Pd perde 0,6 punti in un mese e scende al 20%. Indecisi salgono del 6,3%: sono al 39,2% (Di giovedì 4 marzo 2021) La crisi di governo e la nascita del nuovo esecutivo Draghi sono coincise con una nuova risalita della Lega nei Sondaggi. Il partito di Matteo Salvini, ancora la prima formazione in Italia per consensi, ha fatto registrare un'altra, seppur lieve, crescita rispetto alle rilevazioni di circa un mese fa. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Ixè, il Carroccio è passato dal 23,2% del 28 gennaio al 23,5% del 3 marzo. Un salto che gli permette di guadagnare quasi un punto percentuale sui principali rivali del partito Democratico che, invece, registrano un calo da metà dicembre e, nell'ultimo mese, hanno perso altri 0,6 punti percentuali, scendendo dal 20,6% al 20%. Questo non ha causato, però, un netto avvicinamento delle ...

