Sondaggi elettorali Ixè: sprofondo rosso per Italia Viva (Di giovedì 4 marzo 2021) I Sondaggi elettorali Ixè hanno rilevato le intenzioni di voto ai partiti al 3 marzo. Le variazioni di consenso sono contenute. La Lega rimane prima forza politica e incrementa i suoi voti di tre decimi portandosi al 23,5%. Lo scontro interno tra le varie correnti del Pd fa male al partito che perde sei decimi e scivola al 20%. Passo indietro anche per Fratelli d’Italia che scende dal 15,8% di fine gennaio al 15,6% odierno. Il Movimento 5 Stelle è ora distante solo tre decimi (15,3%). Forza Italia sfiora il 9% mentre Azione cala di tre decimi al 3,4%. Tutte le altre forze politiche sono sotto il 2%. I due partiti che componevano LeU e che ora si sono divisi sull’appoggio al governo Draghi, Sinistra Italiana e Articolo 1-Mdp, quasi si equivalgono: i primi sono sondati all’1,8% mentre i secondi ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 marzo 2021) IIxè hanno rilevato le intenzioni di voto ai partiti al 3 marzo. Le variazioni di consenso sono contenute. La Lega rimane prima forza politica e incrementa i suoi voti di tre decimi portandosi al 23,5%. Lo scontro interno tra le varie correnti del Pd fa male al partito che perde sei decimi e scivola al 20%. Passo indietro anche per Fratelli d’che scende dal 15,8% di fine gennaio al 15,6% odierno. Il Movimento 5 Stelle è ora distante solo tre decimi (15,3%). Forzasfiora il 9% mentre Azione cala di tre decimi al 3,4%. Tutte le altre forze politiche sono sotto il 2%. I due partiti che componevano LeU e che ora si sono divisi sull’appoggio al governo Draghi, Sinistrana e Articolo 1-Mdp, quasi si equivalgono: i primi sono sondati all’1,8% mentre i secondi ...

