“Smettetela di dire che non facciamo squadra!” (Di giovedì 4 marzo 2021) Smettetela di dire che le donne non fanno squadra! Oggi la #bellastoria che vi racconto è un progetto in cui noi donne abbiamo collaborato in modo innovativo e molto efficace. Di che sto parlando? Beh, considerando il calendario non posso che parlare dell’8 marzo. Data che tutte noi abbiamo segnato sull’agenda, che la si ami o meno. Non possiamo essere indifferenti. Io meno di altre. Perché da due anni a questa parte in questa giornata organizzo degli eventi molto belli e altrettanto impegnativi. L’8 marzo 2019 è stata la volta del lancio della Rete Nazionale Donne in Cammino. L’8 marzo 2020 la Festa delle Donne in Cammino e infine questo 8 marzo l’avvio del Festival delle Ragazze in Gamba. Ed è stato organizzando precisamente questo progetto che è accaduto di rendermi conto di quanto siamo capaci di lavorare insieme noi donne. È ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021)diche le donne non fannoOggi la #bellastoria che vi racconto è un progetto in cui noi donne abbiamo collaborato in modo innovativo e molto efficace. Di che sto parlando? Beh, considerando il calendario non posso che parlare dell’8 marzo. Data che tutte noi abbiamo segnato sull’agenda, che la si ami o meno. Non possiamo essere indifferenti. Io meno di altre. Perché da due anni a questa parte in questa giornata organizzo degli eventi molto belli e altrettanto impegnativi. L’8 marzo 2019 è stata la volta del lancio della Rete Nazionale Donne in Cammino. L’8 marzo 2020 la Festa delle Donne in Cammino e infine questo 8 marzo l’avvio del Festival delle Ragazze in Gamba. Ed è stato organizzando precisamente questo progetto che è accaduto di rendermi conto di quanto siamo capaci di lavorare insieme noi donne. È ...

