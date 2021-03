Smette all'improvviso di respirare e muore con il Covid davanti alla badante (Di giovedì 4 marzo 2021) ANCONA - La badante l'ha sentita respirare affannosamente e, preoccupata, si è subito portata nella camera accanto. L'anziana che accudiva era distesa sul letto e in pochi istanti ha perso conoscenza, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 marzo 2021) ANCONA - Lal'ha sentitaaffannosamente e, preoccupata, si è subito portata nella camera accanto. L'anziana che accudiva era distesa sul letto e in pochi istanti ha perso conoscenza, ...

__allaround : con elodie e un'esibizione del genere all'ESC smette di essere infame nei nostri confronti pure san marino - AlbeDsg : @marco_sampietro Manco fossero stati all opposizione... Zingaretti non smette mai ti toccare il fondo, e scava, e scava... - giovannaestop : @femme3000 Anche io all’inizio ho fatto fatica specialmente per i toni un po’ patetici poi migliora un po’ e smette… - erreelleci : La FDA ha approvato il vaccino Johnson&Jonhson con una AUTORIZZAZIONE DI EMERGENZA ! La smette @myrtamerlino di fa… - sempreioGioia : RT @AnsiAle: La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria... Come si smette di… -