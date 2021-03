Skoda Kushaq - Nuovi bozzetti anticipano gli interni della Suv per l'India (Di giovedì 4 marzo 2021) La Skoda ha diffuso i bozzetti degli interni della Kushaq, la nuova Suv compatta riservata al mercato Indiano che sarà presentata il prossimo 18 marzo. La vettura, basata sulla piattaforma Mqb-A0 del gruppo Volkswagen, sarà il primo di quattro modelli che Wolfsburg ha deciso di realizzare appositamente per conquistare Nuovi clienti nel Paese asiatico. Schermo dell'infotainment da 10". Con un passo di 2,65 metri a fronte di dimensioni esterne ridotte, la Kushaq promette una buona abitabilità, ma non solo: ai passeggeri, infatti, sarà offerto un ambiente che integra le ultime novità tecniche e stilistiche del marchio. La plancia, dalle forme minimaliste, è dominata dallo schermo dell'infotainment da 10" in stile tablet e dal display ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 4 marzo 2021) Laha diffuso idegli, la nuova Suv compatta riservata al mercatono che sarà presentata il prossimo 18 marzo. La vettura, basata sulla piattaforma Mqb-A0 del gruppo Volkswagen, sarà il primo di quattro modelli che Wolfsburg ha deciso di realizzare appositamente per conquistareclienti nel Paese asiatico. Schermo dell'infotainment da 10". Con un passo di 2,65 metri a fronte di dimensioni esterne ridotte, lapromette una buona abitabilità, ma non solo: ai passeggeri, infatti, sarà offerto un ambiente che integra le ultime novità tecniche e stilistiche del marchio. La plancia, dalle forme minimaliste, è dominata dallo schermo dell'infotainment da 10" in stile tablet e dal display ...

