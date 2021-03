(Di giovedì 4 marzo 2021)al Senato, una vera solidarietà aarrivadalla. Lasi esprime per dovere di ufficio, ma: i profilidi dem e 5S tacciono. Un verodi indignazione e vicinanza arrivadalla leader di Fdi. Alla faccia dei buoni rapporti tra gli azionisti del governo… Ieri, a solidarizzare con Matteoper i bossoli ricevuti al Senato, dasi fanno notareper la solerzia dei messaggi arrivati tempestivamente alle agenzie stampa. Nienteo post pubblicati suidai colleghi dem. Lo rileva Dagospia, rilanciato su Libero, che in poche righe sottolinea il clima di ...

SecolodItalia1 : Sinistra solidale a metà con Renzi sui proiettili: i social dem e 5S muti. Solo Meloni posta un tweet… - FabriziaZanoni : @pdnetwork @VeriniWalter @nzingaretti Che tristezza , Se è vero che si vuole dimette vuol dire che si è deciso… - AnnaMar19130070 : RT @EugenioCardi: Ottimo risultato, son felice. Finalmente qualcosa di sinistra, oltre che soprattutto di umano e solidale! Blocco navale… - GiusPecoraro : RT @EugenioCardi: Ottimo risultato, son felice. Finalmente qualcosa di sinistra, oltre che soprattutto di umano e solidale! Blocco navale… - Gocceironiche : RT @EugenioCardi: Ottimo risultato, son felice. Finalmente qualcosa di sinistra, oltre che soprattutto di umano e solidale! Blocco navale… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinistra solidale

Secolo d'Italia

... e l'obiettivo colpisce anche la genteal princìpio di autogoverno dell'accademia Bogazici ... Obiettivi: l'opposizione di, il partito filo kurdo e la stessa popolazione del sud - est, ......del centro -. In particolare, la simbiosi si è rivelata completa quando sono stati menzionati gli elementi centrali che contraddistinguono il manifesto politico di Democrazia, ...GAETA – Si rafforza il radicamento territoriale di Democrazia Solidale – Demos nella provincia di Latina, il Partito guidato dal Segretario nazionale Paolo Ciani, Consigliere regionale del Lazio e ca ...Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace particolarmente apprezzato a sinistra per le sue politiche di accoglienza, si candida come consigliere per le prossime ...