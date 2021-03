Sindacato Europeo Comparto Sicurezza | Alviti è il nuovo segretario generale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiuseppe, noto sindacalista napoletano è da oggi ildel. La proposta della sua elezione, avanzata dalla vicepresidente Nazionale Edda Giuberti e dal Presidente Tersilio Paolo Benedetti, è stata accolta dal Consiglioe si è tradotta in un voto a larghissima maggioranza. Nasce così nel segno dell’unità e della compattezza una gestione che si confronta con le novità di una fase politica segnata dalle grandi sfide poste dall’emergenza pandemica, a pochi giorni dall’insediamento del governo Draghi che ha il compito di definire obiettivi e strategie di rilancio della crescita, guardando all’orizzonte del piano Next Generation ...

Giuseppe Alviti, noto sindacalista napoletano è da oggi il nuovo segretario generale del Sindacato Europeo Comparto Sicurezza. La proposta della sua elezione, avanzata dalla vicepresidente Nazionale E ...