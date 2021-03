Sicurezza e vaccinazione, Pacifico fa il punto dopo l’incontro al Ministero del lavoro (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Nell’incontro che si è svolto con i Ministri dello Sviluppo economico, della Sanità e del lavoro, la delegazione CISAL ha parlato dei temi generali che riguardano il pubblico impiego ed anche, nello specifico, della scuola, del piano vaccinale e dei protocolli sulla Sicurezza. Lo ha spiegato Marcello Pacifico, segretario generale CISAL per il settore scuola. “A proposito dei protocolli sulla Sicurezza, abbiamo insistito che vorremmo finalmente uno screening e un colloquio continuo tra il SSN, le ASL, le aziende sanitarie e le scuole, perché ad oggi purtroppo tutta la politica sul tracciamento nelle scuole è risultata fallimentare. “Molto spesso, la positività degli alunni non viene notificata alla scuola, se non dalla famiglia o dall’alunno. – ha spiegato il sindacalista – Quindi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Nelche si è svolto con i Ministri dello Sviluppo economico, della Sanità e del, la delegazione CISAL ha parlato dei temi generali che riguardano il pubblico impiego ed anche, nello specifico, della scuola, del piano vaccinale e dei protocolli sulla. Lo ha spiegato Marcello, segretario generale CISAL per il settore scuola. “A proposito dei protocolli sulla, abbiamo insistito che vorremmo finalmente uno screening e un colloquio continuo tra il SSN, le ASL, le aziende sanitarie e le scuole, perché ad oggi purtroppo tutta la politica sul tracciamento nelle scuole è risultata fallimentare. “Molto spesso, la positività degli alunni non viene notificata alla scuola, se non dalla famiglia o dall’alunno. – ha spiegato il sindacalista – Quindi ...

