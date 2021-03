Sicilia: finanziaria ancora in Commissione Bilancio, esame Aula slitta a lunedì (Di giovedì 4 marzo 2021) Palermo, 4 mar. (Adnkronos) - slitta alla settima prossima la discussione a Sala d'Ercole della finanziaria regionale. Secondo il calendario approvato dalla capigruppo, la manovra doveva essere incardinata in Aula domani, venerdì 5 marzo, l'8 avrebbe dovuto cominciare l'esame del ddl Bilancio e il 9 quello della legge di stabilità. Il documento contabile però è ancora all'esame della Commissione Bilancio che dovrebbe tornarsi a riunire anche domattina. Il disegno di legge di stabilità sarà quindi incardinato all'Ars lunedì 8 marzo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Palermo, 4 mar. (Adnkronos) -alla settima prossima la discussione a Sala d'Ercole dellaregionale. Secondo il calendario approvato dalla capigruppo, la manovra doveva essere incardinata indomani, venerdì 5 marzo, l'8 avrebbe dovuto cominciare l'del ddle il 9 quello della legge di stabilità. Il documento contabile però èall'dellache dovrebbe tornarsi a riunire anche domattina. Il disegno di legge di stabilità sarà quindi incardinato all'Ars8 marzo.

