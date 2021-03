Short track | Mondiali 2021 | i Paesi Bassi tentano il colpo a Dordrecht | l’Italia di Arianna Fontana vuole stupire

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dal 5 al 7 marzosarà la capitale mondiale dello. Sul ghiaccio deiandrà in scena la rassegna iridata che, di fatto, farà calare il sipario su questa particolare stagione. Il Covid-19 ha costretto i gestori del circuito internazionale a prendere delle decisioni non semplici: una su tutte la cancellazione dell’intera Coppa del Mondo. In definitiva, l’unico punto di riferimento rispetto a questa stagione sono stati gli Europei a Gdansk (Polonia). Per questo, l’incertezza regna sovrana e le gare nelle gambe per gli atleti sono talmente poche che i punti di domanda sull’attuale condizione non mancano. I pattinatori, però, non hanno tempo di porsi dei quesiti e la loro priorità sarà gareggiare. Ma chesaranno? Sicuramente sarà una competizione ...

'I'm noton motivation - confirms Vale - starting with the fact I want to win and battle ... Your team - mate is always your first rival, but I know our friendship will survive the on -...Inoltre, nel gennaio scorso, sono saliti sul podio agli Europei didue figli d'arte come Pietro Sighel (1999) e Gloria Ioriatti (2000). L'Italia si fa valere a livello giovanile anche ...Dal 5 al 7 marzo Dordrecht sarà la capitale mondiale dello short track. Sul ghiaccio dei Paesi Bassi andrà in scena la rassegna iridata che, di fatto, farà calare il sipario su questa particolare stag ...Due giorni al via dell’evento più atteso della stagione. Il ghiaccio di Dordrecht, in Olanda, da venerdì 5 a domenica 7 marzo sarà teatro dei Mondiali 2021 di short track, l’appuntamento clou di quest ...