Shoah: campo prigionia Servigliano monumento nazionale, ok Senato a legge (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Senato ha approvato la legge che dichiara monumento nazionale l'ex campo di prigionia di Servigliano. Il testo passa ora all'esame della Camera. Si tratta, ha spiegato il relatore del provvedimento Roberto Rampi, del Pd, di "un simbolo delle vicende storiche più drammatiche del Novecento, essendo stato un campo profughi dopo il primo conflitto mondiale e un luogo di prigionia degli ebrei durante il secondo conflitto mondiale". Il campo di Servigliano nacque nel 1915 con l'imminente entrata in guerra dell'Italia, che determinò la necessità di un campo per la raccolta di eventuali prigionieri. Venne poi utilizzato come deposito di materiale bellico e cannoni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Ilha approvato lache dichiaral'exdidi. Il testo passa ora all'esame della Camera. Si tratta, ha spiegato il relatore del provvedimento Roberto Rampi, del Pd, di "un simbolo delle vicende storiche più drammatiche del Novecento, essendo stato unprofughi dopo il primo conflitto mondiale e un luogo didegli ebrei durante il secondo conflitto mondiale". Ildinacque nel 1915 con l'imminente entrata in guerra dell'Italia, che determinò la necessità di unper la raccolta di eventuali prigionieri. Venne poi utilizzato come deposito di materiale bellico e cannoni ...

