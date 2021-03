Serie tv Disney Plus marzo 2021: calendario, date di uscita, ultime notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) Tante le novità per le Serie tv Disney Plus in questo marzo 2021: finali di stagione e nuovi inizi e, soprattutto, tutte le novità nel catalogo grazie al nuovo servizio Star. Sicuramente la notizia più triste per tutti gli appassionati del mondo Marvel, nell’ambito delle Serie tv Disney Plus marzo 2021, è che domani – venerdì 5 marzo – ci sarà il finale di stagione di WandaVision, la miniSerie basata sui personaggi della Marvel Comics Wanda Maximoff e Visione che racconta la vita idilliaca, dei due protagonisti Wanda e Vision, nella tranquilla cittadina di Westview dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Ma non temete, perchè ci sono anche notizie positive ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 marzo 2021) Tante le novità per letvin questo: finali di stagione e nuovi inizi e, soprattutto, tutte le novità nel catalogo grazie al nuovo servizio Star. Sicuramente la notizia più triste per tutti gli appassionati del mondo Marvel, nell’ambito delletv, è che domani – venerdì 5– ci sarà il finale di stagione di WandaVision, la minibasata sui personaggi della Marvel Comics Wanda Maximoff e Visione che racconta la vita idilliaca, dei due protagonisti Wanda e Vision, nella tranquilla cittadina di Westview dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Ma non temete, perchè ci sono anchepositive ...

