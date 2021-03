Serie C, Carrarese-Grosseto: le probabili formazioni e le ultime (Di giovedì 4 marzo 2021) Oggi allo Stadio dei Marmi di Carrara va in scena la 28a giornata del Gruppo A della Serie C. Carrarese e Grosseto, in uno dei derby toscani, si sfidano in un match che mette in palio punti molto importanti per il proseguo della stagione. I padroni di casa di Baldini arrivano alla gara dopo aver perso consecutivamente le ultime due partite di campionato: sono appena quattro, infatti, le lunghezze incamerate dai marmiferi nelle ultime cinque partite. Gli ospiti di Magrini, invece, vengono dal 3-1 inflitto al Pontedera: sono sei i punti incassati dai maremmani nelle ultime cinque gare di Serie C. Le due compagini, in lotta per un posticino nei playoff di fine stagione, sono divise da due lunghezze in classifica: biancorossi decimi con 37 punti contro i 35 dei gialloblù ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Oggi allo Stadio dei Marmi di Carrara va in scena la 28a giornata del Gruppo A dellaC., in uno dei derby toscani, si sfidano in un match che mette in palio punti molto importanti per il proseguo della stagione. I padroni di casa di Baldini arrivano alla gara dopo aver perso consecutivamente ledue partite di campionato: sono appena quattro, infatti, le lunghezze incamerate dai marmiferi nellecinque partite. Gli ospiti di Magrini, invece, vengono dal 3-1 inflitto al Pontedera: sono sei i punti incassati dai maremmani nellecinque gare diC. Le due compagini, in lotta per un posticino nei playoff di fine stagione, sono divise da due lunghezze in classifica: biancorossi decimi con 37 punti contro i 35 dei gialloblù ...

