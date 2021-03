Serie A1 volley femminile: favolosa rimonta di Trento che super al tie-break Bergamo (Di giovedì 4 marzo 2021) favolosa rimonta di Trento che nel match di recupero della 17ma giornata di Serie A1 di volley femminile si impone al tie-break sul campo di Bergamo con il punteggio di 25-27 21-25 25-19 25-20 15-8. Prestazione sensazionale di Sofia D’Odorico autrice di ben 24 punti. Molto bene tra le dolomitiche anche Vittoria Piani con 19 punti a referto. Top scorer del match Khalia Lanier capace di mettere a referto ben 28 punti. Ottimo avvio di partita delle padrone di casa che grazie a Khalia Lanier si portano avanti 8-6. La reazione delle dolomitiche non arriva e le ragazze di Daniele Turino continuano ad esprimere un gioco di buonissimo livello (16-13). Nella fase centrale Trento alza le percentuali difensive e torna a contatto (18-18). Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)diche nel match di recupero della 17ma giornata diA1 disi impone al tie-sul campo dicon il punteggio di 25-27 21-25 25-19 25-20 15-8. Prestazione sensazionale di Sofia D’Odorico autrice di ben 24 punti. Molto bene tra le dolomitiche anche Vittoria Piani con 19 punti a referto. Top scorer del match Khalia Lanier capace di mettere a referto ben 28 punti. Ottimo avvio di partita delle padrone di casa che grazie a Khalia Lanier si portano avanti 8-6. La reazione delle dolomitiche non arriva e le ragazze di Daniele Turino continuano ad esprimere un gioco di buonissimo livello (16-13). Nella fase centralealza le percentuali difensive e torna a contatto (18-18). Il ...

sportface2016 : #Volley #SerieA1Femminile 2020/2021, #Trento vince in rimonta a #Bergamo nel recupero della quarta giornata - jumpandspike : ????Puntata che inizia con i recuperi della Regular Season del campionato di volley femminile serie A. Dopo il “risc… - rivieraoggi : Volley Angels Project, al via anche la Serie C femminile - lanuovariviera : Volley Angel Project, via al campionato di serie C - PierSciarra5 : @Udinese_1896 Avete scambiato 90 minuti San Siro per una piscina, i minuti di recupero per un campo di Beach volley… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie volley La Seap Dalli Cardillo torna a sfidare l'Amando Volley: grande attesa per sabato ... la seconda di ritorno, del campionato nazionale di Serie B1, girone E2. Le biancazzurre se la vedranno ancora una volta con l Amando Volley Santa Teresa di Riva , squadra messinese gi affrontate e ...

TeamVolley, en plein per le giovanili Per forza di cose, le ragazze che giocano in Serie C hanno dovuto fare la differenza. Detto questo, ... Under 15 Volley Vercelli " Generali TeamVolley 0 - 3 comunicato teamvolley - f.f.

Serie C femminile: prima vittoria per l’Admo Volley Genova24.it Volley, l'Argentario Trentino Energie è una furia Motivato a riscattare la sconfitta incassata una settimana prima a Volano e a interrompere la serie di tre ko consecutivi inanellati in campionato, l'Argentario Trentino Energie ha superato ieri sera ...

Serie A1 volley femminile: favolosa rimonta di Trento che super al tie-break Bergamo Favolosa rimonta di Trento che nel match di recupero della 17ma giornata di Serie A1 di volley femminile si impone al tie-break sul campo di Bergamo con il punteggio di 25-27 21-25 25-19 25-20 15-8. P ...

... la seconda di ritorno, del campionato nazionale diB1, girone E2. Le biancazzurre se la vedranno ancora una volta con l AmandoSanta Teresa di Riva , squadra messinese gi affrontate e ...Per forza di cose, le ragazze che giocano inC hanno dovuto fare la differenza. Detto questo, ... Under 15Vercelli " Generali TeamVolley 0 - 3 comunicato teamvolley - f.f.Motivato a riscattare la sconfitta incassata una settimana prima a Volano e a interrompere la serie di tre ko consecutivi inanellati in campionato, l'Argentario Trentino Energie ha superato ieri sera ...Favolosa rimonta di Trento che nel match di recupero della 17ma giornata di Serie A1 di volley femminile si impone al tie-break sul campo di Bergamo con il punteggio di 25-27 21-25 25-19 25-20 15-8. P ...