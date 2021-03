Serie A, Sconcerti: “Mentre Ibra recita a Sanremo il Milan perde terreno. Champions? Occhio ad Atalanta e Roma” (Di giovedì 4 marzo 2021) Le parole del giornalista ed opinionista, Mario Sconcerti.Archiviate le otto gare disputate del turno infrasettimanale - il venticinquesimo del campionato di Serie A - mancano all'appello due match che potrebbero valere punti importanti per la lotta Champions League e per la conquista dello Scudetto. Lazio-Torino, rinviata a giudizio per le motivazioni legate al focolaio da Covid-19 all'interno alla squadra granata (LEGGI QUI) e Parma-Inter, che sarà il posticipo delle 20.45, in programma questa sera al "Tardini".VIDEO Serie A, Lazio-Torino come Juve-Napoli: partita fantasma, biancocelesti in campo all’Olimpico. Le immaginiTramite le colonne del "Corriere della Sera", il redattore Mario Sconcerti, ha analizzato i punti caldi della giornata di campionato andata in scena ieri: dal momento del ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) Le parole del giornalista ed opinionista, Mario.Archiviate le otto gare disputate del turno infrasettimanale - il venticinquesimo del campionato diA - mancano all'appello due match che potrebbero valere punti importanti per la lottaLeague e per la conquista dello Scudetto. Lazio-Torino, rinviata a giudizio per le motivazioni legate al focolaio da Covid-19 all'interno alla squadra granata (LEGGI QUI) e Parma-Inter, che sarà il posticipo delle 20.45, in programma questa sera al "Tardini".VIDEOA, Lazio-Torino come Juve-Napoli: partita fantasma, biancocelesti in campo all’Olimpico. Le immaginiTramite le colonne del "Corriere della Sera", il redattore Mario, ha analizzato i punti caldi della giornata di campionato andata in scena ieri: dal momento del ...

