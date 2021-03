Serie A, quattro squalificati e Giudice sportivo non omologa Lazio-Torino (Di giovedì 4 marzo 2021) Come era prevedibile il Giudice sportivo non si è pronunciato sul match non giocato Lazio-Torino. L'anticipo della 25^ giornata di Serie A non si è disputato per la mancata presentazione della squadra granata all'Olimpico di Roma. Il Giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha omologato i risultati della giornata e ha lasciato 'sub judice' la partita non giocata in attesa che il club granata presenti il suo reclamo, come annunciato. Il Torino, che conta diversi casi di positivita' al Covid nel gruppo squadra e fa riferimento alla quarantena decisa dalla Asl locale, ha tempo fino alla mezzanotte di domani per inviare le sue argomentazioni. La decisione del Giudice dovrebbe arrivare la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Come era prevedibile ilnon si è pronunciato sul match non giocato. L'anticipo della 25^ giornata diA non si è disputato per la mancata presentazione della squadra granata all'Olimpico di Roma. IldellaA, Gerardo Mastrandrea, hato i risultati della giornata e ha lasciato 'sub judice' la partita non giocata in attesa che il club granata presenti il suo reclamo, come annunciato. Il, che conta diversi casi di positivita' al Covid nel gruppo squadra e fa riferimento alla quarantena decisa dalla Asl locale, ha tempo fino alla mezzanotte di domani per inviare le sue argomentazioni. La decisione deldovrebbe arrivare la ...

