Serie A, oggi nuova assemblea per i diritti TV: la situazione

oggi in video conferenza si terrà una nuova assemblea della Lega Serie A per discutere della cessione dei diritti tv del triennio 2021/2024. La situazione di partenza vede il fronte spaccate con undici squadre favorevoli ad accettare l'offerta di DAZN (840 i milioni l'anno) mentre nove squadre sono contrarie: Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Samp, Sassuolo, Benevento e Spezia.

Oggi in video conferenza si terrà una nuova assemblea della Lega Serie A per discutere della cessione dei diritti

Diritti Tv, Serie A spaccata: oggi nuova assemblea, ma scenario già chiaro "Diritti tv, oggi un altro voto ma la Serie A resta spaccata" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Serie A spaccata sul fronte diritti tv e fondi. Oggi la nuova Assemblea dove non dovrebber ...

