Serie A, gli arbitri della 26ª giornata: Inter-Atalanta a Mariani, c’è Massa per Juve-Lazio (Di giovedì 4 marzo 2021) Designati gli arbitri per le gare della 26esima giornata della Serie A stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Crotone-Torino: Guida MarcoFiorentina-Parma: Abisso RosarioInter-Atalanta: Mariani MaurizioJuventus-Lazio: Massa DavideNapoli-Bologna: Chiffi DanieleRoma-Genoa: Fabbri MichaelSampdoria-Cagliari: Giacomelli PieroSpezia-Benevento: Fourneau FrancescoUdinese-Sassuolo: Maggioni LorenzoVerona-Milan: Orsato Daniele L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Designati gliper le gare26esimaA stagione 2020-2021. Questi i fischietti di ogni singolo match: Crotone-Torino: Guida MarcoFiorentina-Parma: Abisso RosarioMauriziontus-DavideNapoli-Bologna: Chiffi DanieleRoma-Genoa: Fabbri MichaelSampdoria-Cagliari: Giacomelli PieroSpezia-Benevento: Fourneau FrancescoUdinese-Sassuolo: Maggioni LorenzoVerona-Milan: Orsato Daniele L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

