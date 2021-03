Sergio Rubini: età, moglie, figli, vita privata e film (Di giovedì 4 marzo 2021) Sergio Rubini, uno degli attori più talentuosi del panorama italiano, affiancherà Lo Stato Sociale, che porterà sul palco anche i lavoratori dello spettacolo, nel corso della serata delle cover di Sanremo 2021. Il guppo bolognese ha scelto il brano Non è per Sempre degli Afterhours. Scopriamo qualcosa di più in merito a Rubini. Età Sergio Rubini è nato a Grumo Appula, Comune in provincia di Bari, il 21 dicembre 1959. L’attore ha quindi attualmente 61 anni e ne compirà 62 a fine anno. moglie Sergio Rubini è attualmente legato alla sceneggiatrice Carla Cavalluzzi. La coppia non è sposata. Parlando del loro rapporto, Rubini ha affermato di voler “amare senza legami”. Rubini e la Cavalluzzi sono una coppia anche nel ... Leggi su giornal (Di giovedì 4 marzo 2021), uno degli attori più talentuosi del panorama italiano, affiancherà Lo Stato Sociale, che porterà sul palco anche i lavoratori dello spettacolo, nel corso della serata delle cover di Sanremo 2021. Il guppo bolognese ha scelto il brano Non è per Sempre degli Afterhours. Scopriamo qualcosa di più in merito a. Etàè nato a Grumo Appula, Comune in provincia di Bari, il 21 dicembre 1959. L’attore ha quindi attualmente 61 anni e ne compirà 62 a fine anno.è attualmente legato alla sceneggiatrice Carla Cavalluzzi. La coppia non è sposata. Parlando del loro rapporto,ha affermato di voler “amare senza legami”.e la Cavalluzzi sono una coppia anche nel ...

