Serata cover, Lo Stato Sociale: "Portiamo sul palco i lavoratori dello spettacolo" (Di giovedì 4 marzo 2021) Per la terza Serata del Festival di Sanremo 2021, quella delle cover, Lo Stato Sociale dà seguito alla premessa iscritta nel nome del gruppo. In una performance dal sapore di protesta Sociale, il gruppo bolognese porta sul palco una delegazione di lavoratori dello spettacolo, tra le categorie più colpite dall'emergenza Coronavirus e spesso esclusa dalla distribuzione di aiuti. Insieme a Lo Stato Sociale e ai lavoratori dello spettacolo sull'Ariston ci sarà Sergio Rubini, che non canterà ma proporrà per lo più "un racconto", come ha anticipato il gruppo.

