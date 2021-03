Selvaggia Lucarelli critica Orietta Berti (Di giovedì 4 marzo 2021) Continuano i commenti e le critiche di Selvaggia Lucarelli sul festival di Sanremo. La donna, che dopo la prima serata si è vista cancellare un sacco di post ritenuti “too much”, non si è arresa ma, anzi, ha deciso di attaccare Orietta Berti. Ieri Selvaggia Lucarelli aveva raccontato di essere stata accusata di fare body-shaming a causa di alcune battute fatte sui look dei partecipanti al Festival di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Continuano i commenti e le critiche disul festival di Sanremo. La donna, che dopo la prima serata si è vista cancellare un sacco di post ritenuti “too much”, non si è arresa ma, anzi, ha deciso di attaccare. Ieriaveva raccontato di essere stata accusata di fare body-shaming a causa di alcune battute fatte sui look dei partecipanti al Festival di Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - PoliticaNewsNow : Selvaggia Lucarelli: 'È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empa… - TwiTwiDany : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… - valefesta84 : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… - Bianca34874951 : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… -