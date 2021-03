Scuole superiori Emilia Romagna, fino al 20 marzo lezioni in presenza al 50% nei territori non interessati da ordinanze più restrittive (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Usr per l'Emilia Romagna pubblica la nota n. 4130, del 4 marzo 2021, avente ad oggetto: “Attuazione della didattica in presenza nelle Scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna non interessate da specifiche misure restrittive disposte dal Presidente della Regione e dai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna. Indicazioni operative periodo 8 – 20 marzo 2021“ L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Usr per l'pubblica la nota n. 4130, del 42021, avente ad oggetto: “Attuazione della didattica innellesecondarie di secondo grado dell’non interessate da specifiche misuredisposte dal Presidente della Regione e dai Sindaci dei Comuni dell’. Indicazioni operative periodo 8 – 202021“ L'articolo .

RaiNews : 'I casi di eventi scolastici di contagio nell'ultima settimana sono passati da 51 da 102 nelle scuole superiori, no… - regionepiemonte : In #Piemonte dall' 8 marzo l’attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si svolgerà in DA… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - caroliarita : RT @drammagiocoso: Lo scrivo anche qui, un RT sarebbe molto gradito ???? Offro ripetizioni (ONLINE) di inglese, francese e italiano (sia gram… - mikasgg : RT @drammagiocoso: Lo scrivo anche qui, un RT sarebbe molto gradito ???? Offro ripetizioni (ONLINE) di inglese, francese e italiano (sia gram… -