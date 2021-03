Scuole chiuse in Lombardia fino al 14 marzo, garantita frequenza in presenza dei figli del personale sanitario. Nota Usr (Di giovedì 4 marzo 2021) Sospensione della didattica in presenza disposta dall’Ordinanza Regionale n.714 del 04/03/2021 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. La Nota dell'Usr L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Sospensione della didattica indisposta dall’Ordinanza Regionale n.714 del 04/03/2021 - Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione. Ladell'Usr L'articolo .

DSantanche : Siamo alla 3ondata, l'ennesima che travolgerà tutto. Chiuse le scuole, falliscono le imprese, i sanitari ancora sol… - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - repubblica : ?? La Lombardia in zona arancione rinforzato dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo. Scuole chiuse tranne gli a… - FedeAle1525 : RT @fanpage: #Lombardia in zona arancione rafforzato fino al 14 marzo - pochohugme : RT @ismylifeajoke_: Esattamente un anno fa, in Italia venivano chiuse le scuole 'per due settimane' -