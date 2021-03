Scuola | il Ministro Bianchi apre ad un nuovo scenario per la DAD

Leggi su kronic

(Di giovedì 4 marzo 2021) Le novità nel mondo dellae nella DAD non si fanno attendere e il neodell’istruzione, Patrizio, pensa già al futuro. Insegnante e inserviente (GettyImages)Sono tante le novità che il governo Draghi mette in campo. Una fra le più determinanti è quella del neodell’istruzione, Patrizio, che in un’intervista puntualizza le sue future scelta sul tema della, quindi della DAD. Sembra che la didattica a distanza resterà come “integrazione alle attività scolastiche” anche dopo la fine della pandemia. In effetti, “quello che la DAD ha insegnato, in termini tecnologici durante questo periodo pandemico, sarà riutilizzato anche in futuro”, afferma il. Ovviamente, la didattica in presenza viene messa in ...