Scuola guarda al futuro, Bianchi “studia” piano rilancio (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Una scelta sofferta ma necessaria visto il mutare della situazione in scia alle varianti che spingono la curva dei contagi. “Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamento della situazione epidemiologica. La variante inglese ha modificato radicalmente il quadro precedente: colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli. Abbiamo chiesto un parametro chiaro. Il CTS ce lo ha dato: 250 casi ogni 100 mila abitanti. Abbiamo fatto delle scelte”. Così il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista rilasciata a La Stampa, parla della decisione presa con il nuovo DPCM. “Scuole chiuse – precisa il Ministro a Radio Rai 1.- è un termine sbagliato. Si farà didattica a distanza nelle zone rosse o in quelle con situazioni epidemiologiche che richiedono maggiori restrizioni. Ma la Scuola ha ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Una scelta sofferta ma necessaria visto il mutare della situazione in scia alle varianti che spingono la curva dei contagi. “Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamento della situazione epidemiologica. La variante inglese ha modificato radicalmente il quadro precedente: colpisce anche i ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma anche più piccoli. Abbiamo chiesto un parametro chiaro. Il CTS ce lo ha dato: 250 casi ogni 100 mila abitanti. Abbiamo fatto delle scelte”. Così il Ministro dell’Istruzione Patrizioin un’intervista rilasciata a La Stampa, parla della decisione presa con il nuovo DPCM. “Scuole chiuse – precisa il Ministro a Radio Rai 1.- è un termine sbagliato. Si farà didattica a distanza nelle zone rosse o in quelle con situazioni epidemiologiche che richiedono maggiori restrizioni. Ma laha ...

