Scuola fino al 30 giugno, cosa cambia: la risposta del ministro Bianchi (Di giovedì 4 marzo 2021) La Scuola fino al 30 giugno, ma non in presenza e nemmeno con la didattica a distanza che abbiamo imparato a conoscere. Saranno studiati percorsi individuali per ogni ragazzo: lo ha confermato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “In questo periodo le scuole non sono mai state chiuse: bisogna iniziare ad aggiungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al banco fino al 30 giugno ma con percorsi individuali”, ha detto a Radio Anch’io, su Radio 1. “Gli insegnanti sono presenti fino al 30 giugno per tutte le attività della Scuola – ha spiegato Bianchi – Si tratta di portare avanti questo lavoro, siamo solo a marzo, c’è tutto il tempo di verificare la perdita degli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021) Laal 30, ma non in presenza e nemmeno con la didattica a distanza che abbiamo imparato a conoscere. Saranno studiati percorsi individuali per ogni ragazzo: lo ha confermato ildell’Istruzione Patrizio: “In questo periodo le scuole non sono mai state chiuse: bisogna iniziare ad aggiungere, fare dei percorsi di sostegno dei singoli, non con tutti seduti al bancoal 30ma con percorsi individuali”, ha detto a Radio Anch’io, su Radio 1. “Gli insegnanti sono presential 30per tutte le attività della– ha spiegato– Si tratta di portare avanti questo lavoro, siamo solo a marzo, c’è tutto il tempo di verificare la perdita degli ...

