Scuola | Bianchi | “La variante ci ha costretti a chiudere | Dad resterà anche dopo Covid”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Il punto cruciale del nostro Recovery Plan per l’Istruzione sarà la lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. Ci sarà un grande piano. La pandemia ha esasperato una situazione che era presenteprima, ora abbiamo l’occasione per intervenire”. Così in un’intervista a La Stampa il ministro dell’Istruzione Patrizio, l’uomo scelto dal premier Mario Draghi per “riportare laal centro dello sviluppo del Paese”. Riguardo alle nuove chiusure decise per contenere lainglese,afferma: “Ci siamo trovati di fronte a un rapidissimo cambiamento della situazione epidemiologica. Lainglese ha modificato radicalmente il quadro precedente: colpiscei ragazzi e non solo quelli tra i 10 e i 19 anni, ma ...